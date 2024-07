U&D Beatriz nel mirino degli haters insulti per il suo aspetto fisico | Ma che hai combinato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’ex corteggiatrice di Brando in Uomini e Donne,D’Orsi, è nelsociala causa del suoD’Orsi è stata una delle protagoniste della recente edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Originaria di San Paolo in Brasile, la giovane ragazza si è presentata al centro studio per corteggiare il tronista Brando Ephrikian.D’Orsi: l’ex corteggiatrice nelsocial(Foto Instagram @dorsi) – Cityrumors.itAl termine del percorso, la scelta del tronista è ricaduta sulla rivale Raffaella Scuotto, lasciandosenza parole. Nel corso del programma, difatti, la giovane ragazza ha confessato più volte di non aver mai vissuto storie d’amore positive e di aver creduto fermamente nel legame nato con Brando.