Triplice femminicidio in Gran Bretagna | prima di essere arrestato il killer ha tentato il suicidio Trattenuto in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si trova inKyle Clifford, il 26enneieri dalla polizia britannica con l’accusa dil’autore delomicidio compiuto lunedì in una proprietà privata di Bushey. Il ragazzo avrebbe cercato di suicidarsi nell’area del cimitero di Enfiield, il sobborgo di Londra in cui abitava e dove ieri sera gli agenti lo hanno trovato – e catturato senza far uso di armi da fuoco – dopo 24 ore di ricerche. Clifford è indagato per ilomicidio di Carol Hunt, 61 anni, moglie di un noto radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, nonché delle figlie Hannah Hunt, 28 anni, e Louise Hunt, 25 anni. Le donne sono state ritrovate morte nella propria abitazione nell’Hertfordshire – una zona residenziale non lontana da Londra – proprio dal cronista della Bbc, tornando a casa la sera del 9 luglio.