Temptation Island com’è finita tra Lino e Alessia eccoli oggi | Lei a pezzi lui invece…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come ètradi? Ecco le indiscrezioni sulla coppia più seguita del programma. Molto seguiti al reality show,disono al centro del gossip dopo l’estate al programma. A quanto pare, i due non starebbero più insieme: ecco l’indiscrezione che impazza sui social, foto di lui e rumor sulla fidanzata.dicome è? Foto Witty tv-cityrumors.itSeguitissimi asono al centro dell’attenzione per la loro storia al reality show. I fan hanno deciso di seguirli anche dopo il programma per sapere se stanno ancora insieme o se si sono lasciati. Le indiscrezioni però parlano chiaro: lui sarebbe felicemente single.stanno ancora insieme? La risposta nell’indiscrezione Una foto diGiuliano single e felice al Lido Verde di Ischitella, in provincia di Caserta, postata da Alessandro Rosica, confermerebbe la rottura con la fidanzata