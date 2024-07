Temptation Island 2024 il tentatore Simone avvistato con una fidanzata | ecco chi si lascerà stasera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questa sera nel reality dei sentimenti potrebbe scoppiare una seconda coppia dopo Ludovica e Christian, che si sono lasciati nel falò di confronto della seconda puntata:gli indizi su chi puntano, 11 luglio, andrà in onda il terzo episodio di, il popolare docu-reality che tiene incollati alla televisione milioni di spettatori. Nella puntata precedente, il falò di confronto ha segnato la fine della relazione tra Ludovica e Christian. Durante questo intenso momento, lui ha deciso di dire addio alla suae, a un mese dalla conclusione del programma, entrambi hanno confermato la loro scelta. In arrivo nuovi colpi di scena aLa separazione tra i due ragazzi sembra che non sia stata l'unica rottura che ha scosso il programma.