Radio Stop Festival 2024 a La Spezia con Nigiotti Malika Michele Bravi Sophie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torna, con la data gratuita di La, sul palco EnricoAyane e tanti altri Torna, l’evento più atteso dell’estate dagli appassionati di musica pop che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che accorrono da tutta Italia per divertirsi con la musica live dei loro artisti preferiti. Quest’anno, per la prima volta, ilapproda in Liguria, travalicando i confini toscani. L’evento sarà condotto da Roberto Giannoni, l’editore diaffiancato per questa nuova edizione da Antonella Fiordalisi, protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express e della settima edizione del Grande Fratello Vip. La direzione artistica è affidata al discografico Manuel Magni.