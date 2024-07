Qualiano nuovo raid Colpito negozio di telefonia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si tratta del terzonei confronti di negozi di. Un altro giàin gennaio e in aprile. Il colpo verosimilmente avvenuto alle prime ore del mattino Unnei confronti di undiin via Santa Maria a Cubito. Si tratta di unche ha aperto da poco. Maverso tali esercizi si sono già verificati in passato di cui abbiamo dato notizia sulle nostre pagine in gennaio e in aprile. Quest’ultimo sarebbe il terzo, ma quello che colpisce è la cadenza trimestrale. I ladri si sarebberemo messi all’opera alle prime ore del mattino e avrebbero portato telefoni cellulari e altri articoli. Ancora una volta il problema sicurezza abalza agli onori delle cronache. Ed è sempre più difficile per i gli esercenti andare avanti: accando ad una economia che rallenta ci si mettono anche i furti.