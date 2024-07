Polonia terremoto in miniera di carbone | ci sono dispersi Decine le persone intrappolate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) In, un drammatico incidente ha colpito ladidi Rydultowy. Una forte scossa diha fatto tremare l’impianto situato a circa 1.200 metri di profondità, lasciandodi minatori intrappolati. La portavoce del Polish Coal Mining Group, Aleksandra Wysocka-Siembiga, ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Al momento della scossa, 68 minatori si trovavano nell’area interessata. I soccorritoriimmediatamente intervenuti eriusciti a portare in superficie quindici lavoratori, dieci dei qualistati ricoverati in ospedale. Tuttavia, la situazione rimane critica con numerosi minatori ancoranelle profondità della. La causa della scossa non è stata immediatamente chiarita, e le operazioni di soccorso continuano senza sosta per salvare il maggior numero possibile di vite.