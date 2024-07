Perché puntare sulla cultura della Sicurezza L’impegno italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Abitiamo tempi di rapidi cambiamenti. Il contesto geostrategico, in cui numerose criticità minacciano lanazionale, richiede un rafforzamento delle politiche di difesa e deterrenza, nonché un potenziamento delle capacità delle nostre Forze Armate. L’invasione russa in Ucraina e la crisi israelo-palestinese, per solo citare i più recenti conflitti, hanno aumentato l’attenzione verso la dimensione cognitiva, che nella nostra società estremamente interconnessa ci pone di fronte a nuove sfide immerse in un contesto internazionale mutevole e complesso. Questo scenario ci impone una riflessione dettagliata in merito alla, che necessita di un approccio multidimensionale e interdisciplinare. Oggi, più che mai, è necessaria una rivoluzionele: dobbiamo abbandonare l’idea che tutto ciò riguardi solo la dimensione militare, poiché coinvolge anche la sferariflessione,prevenzione di crisi ed emergenze e, infine,del cittadino.