Pamela ce l’ha fatta | ha preso la maturità e affrontato il dolore con coraggio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laè “un arduo cimento”. Forse lo è più che nel passato. Quell’esame cambia la vita. E nel bene e nel male quell’esperienza, é per sempre. PerCocco, diciottenne di Chieti, frequentante il Liceo Classico G.B. Vico, la, non sarà stata solo un esame. Una verifica delle sue competenze trasversali. Delle sue abilità argomentative. Ma di molto altro. Quel che poi fa la differenza. Le motivazioni personali. La capacità di far ricorso a risorse insperate, in momenti di difficoltà. Motivazioni e risorse alle quali deve aver fatto ricorsoper affrontare il tema e la versione di greco e poi l’orale. Prima, la preparazione. Dal momento cheil 9 giugno ha perso il padre, affetto da Sla dal 2021. Un crescendo di sofferenza.