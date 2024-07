Ministro Sangiuliano parliamo di rap mi fa felice Ma senza pregiudizi e ipocrisie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Apprendo con sincera emozione che ildella Cultura Gennarovuole creare un “tavolo permanente” per studiare il rap e i testi che inneggiano alla violenza. Chissà da chi sarà composto questo tavolo, chissà quali obiettivi avrà (anche se, assicura, “non vogliamo assolutamente ingerire”). Di sicuro ilparte già col piede sbagliato quando afferma che “negli ultimi anni, nelle periferie, si è assistito a questo nuovo fenomeno della musica rap e trap”: possibile che non ci sia nessuno del suo staff pronto ad informarlo che il “nuovo fenomeno” esiste da più di cinquant’anni e che, anche qui in Italia, è in cima alle classifiche da decenni? Non si devono assolutamente negare i problemi e le criticità legate al rap e ai vari sottogeneri ad esso legati: i testi sessisti, discriminatori, violenti, inneggianti al consumismo e a stili di vita superficiali esistono (e peraltro esistono da decenni, non li hanno certo inventati i trapper di oggi).