Matteo Messina Denaro condannata a 14 anni la sorella Ebbe un ruolo chiave nella latitanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Palermo, 11 luglio 2024 – Con l’accusa di associazione mafiosa aggravata e ricettazione, è stataa 14di carcere ladi, Rosalia. Lo ha deciso il gup di Palermo Clelia Maltese. Il processo si è svolto col rito abbreviato. La donna è in carcere da marzo del 2022. Secondo l'accusa, rappresentata in aula dal pm Gianluca De Leo, avraiutato peril fratello a sottrarsi alla cattura e avrgestito per suo conto la "cassa” della “famiglia” mafiosa e la rete di trasmissione dei 'pizzini’, consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga. .