Massa è Ciclabile Consegnata la bandiera

(Di giovedì 11 luglio 2024)MARITTIMA Si è svolta nella sala Giunta del Palazzo comunale la cerimonia di consegna da parte della Fiab delladei ComuniCiclabili al Comune diMarittima. Si conclude così anche per i comuni della costa maremmana l’edizione 2024 di Fiab ComuniCiclabili, che da 7 anni valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. In questa settima edizione sono 180 le bandiere gialle assegnate, di cui 11 nei comuni toscani aderenti alla rete nazionale, con 5 riconferme per i comuni della costa maremmana. Una bella soddisfazione – ancora una volta – per il territorio Massetano che da ormai tanti tempo è attento al turismo sulle due ruote. "Fiab Grossetoplaude alla riconferma diMarittima quale comuneper il 5° anno consecutivo.