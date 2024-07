L’artigiano in uno scatto | Cortona ospita un libro e una mostra fotografica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Uned unaper far conoscere la maestria degli artigiani toscani. Sarà presentato venerdì 12 luglio alle 18 nello “Spazio OFF” del FestivalOn The Move al Teatro Signorelli, il Foto“Fatto in Toscana”. La pubblicazione, con il patrocinio e contributo della Regione Toscana, è già stata presentata al Salone deldi Torino e adesso trova spazio anel calendario del prestigioso festival internazionale. “Non poteva esserci cornice più prestigiosa diOn The Move perre il progetto CNA “Fatto in Toscana” alla scoperta dei mestieri e delle manifatture locali – osserva Roberto Menchetti, Presidente CNA Valdichiana - un percorso dove arte ed artigianato si fondono perre come nascono i prodotti delle nostre imprese e per sviluppare sinergie tra gli associati, una collaborazione tra professionisti della fotografia e aziende per valorizzare il “saper fare” degli artigiani e promuovere il sistema CNA.