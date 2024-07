Horizon 2 non debutterà più nelle sale il 16 agosto ecco il motivo della scelta

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il pubblico ha bisogno di più tempo per scoprire il primo capitolo, per poi godersi il sequel. È questa la motivazione addotta da Territory Pictures e New Line Cinema, che hanno posticipato a una data da destinarsi il titolo2, seconda parte del film di Kevin Costner. Dopo il flop di: An American Saga, si è deciso per un cambio di rotta sul piano di distribuzione del progetto, il cui costo è di 100 milioni di dollari, nella speranza di avere più tempo per ampliarne il bacino d’utenza. Come parte di questo tentativo, il Capitolo 1su Premium VOD (con cui potrebbe fare affari d’oro) il 16 luglio, oltre a essere ancora disponibile al cinema. Non è ancora stata annunciata la data del debutto di Max. La Warner Bros., la società madreNew Line, ha iniziato a notificare ai proprietari dei cinema il drammatico cambiamento dell’ultimo minuto mercoledì mattina.