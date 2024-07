Golf | Justin Thomas davanti a tutti dopo il primo giro dello Scottish Open Bene Francesco Molinari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è chiuso da poco, al Renaissance Club di North Berwick, un combattuto2024. A prendersi la testa è, cheil PGA Championship di due anni fa sta cercando di ritrovare la gioia di una vittoria. Intanto parte in grande stile, con un -8 bogey free e fatto, appunto, di otto birdie. Alle sue spalle, staccato di un colpo, il sudcoreano Sungjae Im, anche lui in cerca di nuove soddisfazioni. Dietro le due star del PGA Tour arriva una situazione mista di figure di spicco (e non solo) del DP World Tour e di quelle del circuito americano. Terzi, infatti, sono lo svedese Ludvig Aberg, l’USALower, il belgaDetry, il tedesco Maximilian Kieffer e il cinese Haotong Li,a -6., un terzetto al comando dell’Evian Championship al termine delround Ottavi a -5 in tantissimi: gli americani Davis Thompson, Brendon Todd, Collin Morikawa e Ben Griffin, i canadesi Nick Taylor e Corey Conners, i francesi Antoine Rozner e Ugo Coussaud, il sudcoreano Byeong Hun An, il tedesco Yannik Paul, lo svedese Alex Noren, gli inglesi Alex Fitzpatrick (fratello di Matt), Tommy Fleetwood e Daniel Brown, nonché forse il più atteso di, Rory McIlroy.