È morta di caldo Tragedia per la bimba di 2 anni il papà l’ha trovata così in auto poi i soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)in macchina, la piccola di 2muore per il. Puntualmente come ogni estate si registra l’ennesimo caso di una personaall’interno di un veicolo. Stavolta la polizia sta cercando di capire come sono andate esattamente le cose. A quanto pare ilha lasciato la figlia all’interno dell’mobile, parcheggiata davanti casa, con l’aria condizionata accesa. L’uomo è entrato in casa e ci è rimasto per mezz’ora. Quando è tornato alla macchina l’aria condizionata si era spenta. La figlia di 2, dopo essere rimasta chiusa, con in finestrini alzati, è svenuta e quando ilvista era incosciente. A quel punto l’uomo ha chiamato ie la bambina è stata portata in ospedale, lo stesso in cui la mamma lavora come anestesista.