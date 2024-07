È boom degli ecoreati | +15% domina il ciclo illegale del cemento Legambiente | Col Salva Casa di Salvini rischio nuovi abusi | Il report

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) I reati ambientali aumentano di oltre il 15 per cento. Eildel(oltre 13mila reati, con un aumento del 6,5 per cento). Il, in questo contesto, è che il ‘’, decreto bandiera del ministro Matteo, alimentinel Paese dove continuano a mancare norme importanti. Per esempio, quelle che dovrebbero semplificare gli abbattimentiecomostri. Ma il settore edilizio non è l’unico problema, come emerge dal nuovodi“Ecomafia 2024. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”, nel 30esimo anno dalla sua prima pubblicazione. Nel 2023 c’è stata un’impennata, con oltre 35mila illeciti penali e una media che sale a oltre 97 reati al giorno per un fatturato di 8,8 miliardi intascato dalle ecomafie.