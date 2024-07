Concerto e controlli | vigili in azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Manca poco all’atteso appuntamento in piazza del Popolo con Russell Crowe & The gentlemen barbers, in programma stasera alle 21.30 a ingresso libero: le porte si apriranno alle ore 19, a seguito di una bonifica della piazza. Non sarà necessaria la prenote non sono previsti posti a sedere. Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza, che monitorerà il raggiungimento della capienza fissato dalle autorità preposte alla sicurezza pubblica. Sempre in tema di sicurezza cittadina, per la polizia locale è stata una settimana impegnativa in tema di incidentalità. Il bilancio deidi polizia stradale da parte degli agenti del comando Giuseppe Dionisi sotto la direzione della comandante Patrizia Celani hanno effettuato diverse operazioni, Sono state ritirate due patenti in occasione incidenti causati per guida in stato di ebrezza.