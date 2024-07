Coldplay vs Taylor Swift | quando le canzoni fanno la differenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il mondo della musica è in grande fermento, in questi giorni, per i concerti italiani di due dei nomi più importanti del pop a livello mondiale:. La band capitanata da Chris Martin è attesa da un poker di date allo Stadio Olimpico di Roma (venerdì 12, sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio), mentre la cantautrice di West Reading si esibirà sabato 13 e domenica 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano, la scala del calcio (e della musica). I biglietti venduti sono stati rispettivamente 260.000 e 115.000, ovviamente sono sold out da mesi e sui siti di secondary ticketing i prezzi per un singolo tagliando possono arrivare anche ad alcune migliaia di euro. Per i due concerti milanesi disi è calcolato un indotto economico, tra biglietti, gadget, ristoranti, prenotazioni in hotel, aereo e treno, di circa 130 milioni di euro, mentre non sono disponibili dati per calcolare l’impatto dei quattro concerti deinella capitale, anche se non è difficile immaginare anche qui ricavi da diverse decine di milioni di euro.