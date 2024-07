Chaos Walking film su Rai2 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ilAmnesia fatale, un adattamento cinematografico del romanzo “La fuga” (titolo originale “The Knife of Never Letting Go”), primo capitolo della trilogia di Patrick Ness. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Amnesia fatale –Ilè ambientato nel pianeta Nuovo Mondo, colonizzato da esseri umani in un futuro distopico. Gli uomini sono affetti da un virus chiamato “Rumore” che li costringe a vivere esposti ai pensieri altrui, senza alcuna privacy. Le donne, invece, sono scomparse da tempo. Il protagonista è Todd Hewitt (Tom Holland), un giovane che vive a Prentisstown, una comunità isolata governata dal dispotico David Prentiss (Mads Mikkelsen).