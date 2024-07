AEW | Samoa Joe potrebbe assentarsi per un periodo per impegni sul set

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ieri notte a Dynamite, Chris Jericho eJoe si sono affrontati in uno Street Fight Match, senza titolo FTW in palio. Il match è stato duro e ad un certo punto Jericho lo ha buttato tramite un muletto contro un muro sfondandolo. L’arbitro ha interrotto il match con Joe che è stato soccorso e portato via in ambulanza. A quanto pare il segmento è servito a mettere la “n Submissione Machine” off screen per unsul set Durante Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno evidenziato che il segmento con protagonistaJoe visto ieri notte Dynamite è servito per metterlo off screen per un. I giornalisti hanno evidenziato che Joe sarà alle prese con le riprese della seconda stagione di Twisted Metal dove interpreta il personaggio Sweet Tooth.