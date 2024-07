Wimbledon Monaco ammette | Musetti ai quarti grazie al tabellone A Rune mancano mancano fondamenta tennistiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’edizione 2024 del torneo diprocede e ci avvicina alla fase conclusiva. Nella giornata di ieri è arrivata la vittoria di Lorenzocontro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e per la prima volta il toscano ha raggiunto idi questo Slam, portando a tre le presenze dei rappresentanti del Bel Paese a questo turno, citando Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Una giornata in cui però c’è stata anche la constatazione di un Novak Djokovic che a fare la comparsa in questo Major non ha alcuna intenzione, per il modo in cui ha “maltrattato” il danese Holger, manifestando anche non poco fastidio per il trattamento riservatogli dal pubblico. Le parole di Nole, a fine match, hanno dato seguito alla sua nomea di campione con grande carattere e personalità.