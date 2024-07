Wimbledon De Minaur si ritira per un infortunio all’anca Djokovic promosso in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, Novakdiventa il terzo semifinalista del tabellone di singolare maschile a2o24. Il fuoriclasse serbo in realtà non è neanche dovuto scendere in campo quest’oggi sul Centre Court per il suo quarto di finale, usufruendo del ritiro del suo avversario di giornata Alex De. L’australiano, n.9 del seeding, ha dato forfait nella mattinata inglese rinunciando dunque alla partita inizialmente programmata come secondo match sul centrale dopo Rybakina-Svitolina (che comincerà alle 14.30 italiane). De, mai capace in passato di raggiungere i quarti nel Major londinese, paga a caro prezzo unrimediato proprio sul match point che gli ha regalato la vittoria agli ottavi su Arthur Fils.