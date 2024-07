Vuole attraversare lo Stretto di Messina su una fune | che fine fa l' equilibrista finisce male | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ce l'ha fatta Jaan Roose, l'lettone che volevalodisu unasospesa tra i due piloni che servivano a tendere i cavi dell'alta tensione elettrica per rifornire di energia la Sicilia. Dopo quasi tre ore, sospeso tra mare e cielo a circa 200 metri di altezza, Roose è scivolato a pochi metri dal traguardo di Capo Peloro. Roose non ha comunque desistito, si è rialzato e ha completato la traversata, pur senza l'omologazione della prova. La sua impresa quindi non può essere inserita nel Guinness dei primati. Il tentativo, il primo di questo genere sopra lo, era iniziato stamattina intorno alle 9, da Santa Trada, sulla sponda calabra, in presenza di molti appassionati. Lo slackliner estone aveva già superato i 2,7 km in sospensione, limite del precedente record, ma ha perso l' equilibrio in prossimità dell'arrivo a Torre Faro, scivolando sullalarga appena 1,9 cm.