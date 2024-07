Un viale colorato per chi entra da Nausicaa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unall’ingresso diper un messaggio di inclusione, pace e rispetto E’ da ieri all’ingresso die si prefigge di essere un camminamento verso gli uffici, ma nel contempo di veicolare un messaggio di pace, rispetto e inclusione. E’ ilarcobaleno che è stato dipinto all’ingresso della società multiservizi di Marinaa e che da ora in poi accoglierà lavoratori, utenti e visitatori che entreranno daGalilei. "Si tratta di una bella iniziativa da parte di, un gesto semplice, ma con un significato profondo – ha commentato la vicesindaca Roberta Crudeli -. Si tratta di un modo per parlare, informare e tenere alta l’attenzione sui diritti della comunità Lgbtqia+ che, come amministrazione, sosteniamo con forza.