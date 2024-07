Tra Lukaku ed Osimhen l’opinione di Graziani e Repice

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024)sarebbe l’oggetto del desiderio di Antonio Conte. Tuttavia, per arrivare all’attaccante belga, bisogna realizzare l’uscita di. La questione attaccante appassiona gli addetti ai lavori. A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ne hanno parlato Ciccio, ex attaccante e Francesco, giornalista. Di seguito i loro interventi. “Se Conte vuoledevono prenderglielo“ Queste le parole di: “Se Conte vuoledevono prenderglielo, c’è un’alchimia particolare tra i due e stima reciproca. Difficile che torni quello dell’Inter di Conte, ma quello di quest’anno non m’è dispiaciuto, anche agli Europei. Oggi il problema del Napoli è vendere. Conte è un tecnico concreto, quando dice le cose le dice una volta e devi capirle.