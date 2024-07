Terra terre con le sculture di Gianni Dessì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) PERUGIA – L’avvio di Umbria Jazz si intreccia idealmente con il nuovo capitolo di “La Sottile Linea d’Umbria“ nel suo viaggio di valorizzazione dei luoghi della cultura dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria. Domani si inaugura infatti nel chiostro del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria in piazza Giordano Bruno ““ di, artista che è l’autore del manifesto ufficiale di Umbria Jazz, “Del disegnol’oro. ““ sono quattro nuove, pensate appositamente per il luogo, che permetteranno a chi attraversa il portico di assistere all’evoluzione dell’uomo, raffigurato in tre età della vita, in cui la forma astratta dialoga e si trasforma in segno riconoscibile. L’inaugurazione sarà preceduta alle 18, da uno speciale concerto dei bambini e dei ragazzi di Umbria Jazz 4Kids “La Banda Degli Unisoni”.