Sei persone segnalate dai carabinieri per consumo di droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono sei ledaicome consumatori di droghe. Il primo è un 22enne controllato in via Mazzini con in tasca un grammo e mezzo di hashish; un 49enne è stato pizzicato in hotel con un grammo di fumo. Un 27enne ed un 30enne sono stati controllati dai militari di Savignano ed in tasca avevano 5 grammi di hashish; un 27enne è stato beccato con 10 grammi di fumo all’interno di uno stabilimento balneare, un 28enne è stato fermato ai Giardini al Mare con due grammi di fumo in tasca.