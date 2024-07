Petrazzuolo | Di Lorenzo resta il capitano del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Antonio, direttore di “Magazine.com” è intervenuto a Radio Punto Zero. Nel corso di “Magazine Live”, trasmissione di approfondimento dei temi web dell’omonimo sito, ha parlato delle varie questioni emerse in casa. Di seguito quanto dichiarato.su Di“E’ arrivato l’annuncio ufficiale delper Leonardo Spinazzola. Inoltre, ilha pubblicato anche un comunicato sul caso Di, che è stato definitivamente chiuso. Diildel, avrei preferito un suo video in cui chiariva la situazione, visto che questo comunicato e le parole di Conte sono un grande atto di fiducia. L’importante è che se un calciatore delresti in azzurro, lo faccia con sorriso e voglia.