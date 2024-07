Olivia ha mal di stomaco le dicono di non preoccuparsi | muore di cancro 6 mesi dopo lasciando due figlie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) QundoRenga iniziò a sentire i primi malesseri fisici, come nausea e disturbi addominali, pensava fosse solo un semplice mal didovuto a cattiva digestione. In realtà, erano i primi sintomi di un devastanteche l’avrebbe portata alla morte sei. Questa è la straziante storia di una giovane mamma australiana, morta il 27 giugno scorso a soli 33 anni,le sue figliolette in tenera età e il marito Josh. Come raccontato da Josh al Daily Mail, i primi sintomi della malattia si manifestarono verso la fine di novembre dell’anno scorso. Non sembravano gravi e nessuno li considerò motivo di preoccupazione. Ma alla vigilia di Natale,crollò a causa di un dolore improvviso e lancinante che la costrinse a letto per il resto della giornata.