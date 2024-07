Non ci sono parole ciao Giacomo Muore a 16 anni in moto una comunità sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Terni, 10 luglio 2024 – È una tragedia quella che colpito tutta ladi Narni e di Terni. La morte diAstarita, 16, ha sconvolto tutti. Nella tarda serata di martedì, intorno alle ore 23, il giovane si è schiantato con la sua, un Ktm Duke 125, lungo la strada Marattana. In sella allac’era una sua coetanea che è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Santa Maria di Terni. Nello schianto, un impatto violentissimo, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. Il ragazzo è purtroppo deceduto sul colpo, inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Per il giovane non c’era più niente da fare. Sul postointervenuti anche i carabinieri di Amelia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.