Musetti-Djokovic in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Novaknella semifinale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. ‘Muso’ non si ferma e dopo aver fatto il suo esordio nei quarti di una prova major decide che non è abbastanza e allora si regala anche la prima semifinale. Lo fa nel Tempio del Tennis, a, dove ora avrà l’onore di calcare il Centre Court contro chi in questo torneo è di casa. E così, che si sono già affrontati sul Centrale del Roland Garros poco più di un mese fa, ora si ritroveranno l’uno di fronte l’altro. A Parigi ha vinto il serbo in cinque set, ora Lorenzo proverà a prendersi una difficile rivincita. Ma in ogni caso c’è soltanto da applaudire il classe ’02 carrarino per un torneo straordinario.