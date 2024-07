LIVE Olanda-Inghilterra Europei calcio 2024 in DIRETTA | Bellingham parte titolare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Ecco le formazioni ufficiali:, (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Koeman., (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier;, Foden; Kane. Allenatore: Southgate. 20.01 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeine Kane sfidano Depay e Gakpo per la finale. La sfida trasarà la seconda semifinale deglidi, in programma a Dortmund, Germania. Dopo aver sconfitto la Slovacchia nei tempi supplementari ed eliminato la Svizzera ai calci di rigore, l’di Gareth Southgate si prepara ad affrontare l’