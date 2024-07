Involtini melanzane | in padella o al forno sono golosi caldi e fantastici freddi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 luglio 2024): ino alun piatto versatile, perfetto come antipasto oppure come contorno, super sfizioso per deliziare chi amiamo. Si preparano in meno di un quarto d’ora e cuociono in altrettanto tempo,veloci e semplici da fare e possiamo scegliere se cucinarli ino in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 2lunghe 150 gr di mozzarella ben sgocciolata q.b. di foglie di basilico fresco 300 gr di passata di pomodoro classica parmigiano a sentimento q.b. di sale q.b. di olio di semi per friggere. Queste dosiperfette per 4 persone. Il procedimento Sgoccioliamo la mozzarella dal liquido di conservazione, poi tagliamola a dadini e sistemiamola in un colino maglie strette per farla asciugare il più possibile.