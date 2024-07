In giro per Formia con una mazza da baseball e un coltello a serramanico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – I Poliziotti del Commissariato dinei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano classe 76’ per false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità e per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. L’uomo, nel corso di un posto di controllo effettuato a, nei pressi del Centro di Preparazione Olimpica del CONI, fermato a bordo della sua auto, è risultato privo di patente e di documenti di identità. Sul posto ha dichiarato ai poliziotti di essere possessore di patente di guida, fornendo agli agenti generalità che dai successivi accertamenti sono risultate false. Considerato l’evidente stato di agitazione e di insofferenza mostrato dall’uomo nel corso del controllo, lo stesso è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per più approfonditi accertamenti ed è stato sottoposto a perquisizione personale, in seguito estesa anche al veicolo utilizzato.