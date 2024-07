Giovanni Simeone verso la Lazio | perché non è una trattativa come tutte le altre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una bandiera pronta a salutare, un altro calciatore con una storia particolare pronto a raggiungere la Capitale. Laprogramma la prossima stagione dopo l’ultimo campionato altalenante con Maurizio Sarri e Igor Tudor e l’obiettivo è quello di tornare a lottare per le zone alte della classifica e per la qualificazione in Champions League. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di affidare la panchina a Marco Baroni, un tecnico reduce da buone stagioni ma destinato a lavorare in un ambiente di grande scetticismo dopo le ultime mosse della società. Il club biancoceleste è pronto a cedere Ciro Immobile. La bandiera biancoceleste è ad un passo dal Besiktas. Il calciatore ha già raggiunto l’accordo con il club turco e l’ultimo ostacolo è rappresentato proprio da Lotito.