Filippo Turetta | o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ossessionato dalla laureaa Giulia: “o cio laper” Continuano ad emergere dettagli intorno al femminicidio di Giulia Cecchettin.aveva una “ossessiva pretesa” di laurearsia Giulia Cecchettin. Dagli atti è emerso uno dei messaggi chenel febbraio 2023 aveva inviato a Giulia: “Mettiti in testa che o cio laper”. Questo testo ora e altri sono agli atti dell’inchiesta a carico del 22enne di Torreglia (Padova), a processo per omicidio volontario premedito della ex fidanzata. Da quel che è emerso in questi ultimi mesi,non si era rassegnato alla fine della relazione con Giulia e, secondo le testimonianze di amici e familiari di Giulia, “agiva come se fosse sicuro di riconquistarla”.