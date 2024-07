Fedez paparazzato in Puglia con una mora no non è Garance Authié Nuova storia o strategia per ingelosire?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È un’estate particolarmente «dinamica» quella di: se non altro sul piano affettivo. Il rapper-influencer è stato infatti avvistato nei giorni scorsi con una ragazza in una masseria in. E la notizia è che non si tratta di, la modella francese con cui pareva essersi instaurata negli ultimi mesi una relazione. Con la ragazzaritratta nelle foto pubblicate in esclusiva da Chiavrebbe pranzato insieme, per poi “accorciare le distanze” in piscina. I due paiono anche baciarsi in uno degli scatti, anche se le foglie degli alberi coprono gran parte della scena. Un«farfallone», insomma, suggerisce velenoso il settimanale. Un’estate ben diversa, la sua, da quella dell’ex moglie Chiara Ferragni che, mentre ha scelto di cambiaresui contenuti da condividere sui social, ha optato per essere decisamente più discreta riguardo alla sua vita sentimentale, probabilmente a causa dell’attenzione mediatica dovuta ai suoi guai giudiziari.