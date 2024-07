F1 Oliver Bearman sogna la Ferrari | Difficile non pensarci ma voglio concentrarmi sulla Haas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un percorso nel segno di Charles Leclerc? È quello che si augura, pilota che dal prossimo anno entrerà ufficialmente nel circus della Formula 1 correndo per la scuderiaper la stagione 2025. Il giovane britannico, attualmente impegnato in F2, ha già avuto modo di assaggiare l’impatto con la gara che conta quest’anno, quando fu chiamato a sostituire Carlos Sainz in Arabia Saudita, ottenendo un incoraggiante settimo posto. Un sogno quello diil quale, adesso, vuole concretizzare in modo ancora più significativo. Nei progetti del nativo di Chelmsford c’è infatti l’ambizione di approdare come pilota ufficiale della rossa, seguendo così il percorso di Charles Leclerc che, dopo aver corso per la Sauber nel 2018, ha successivamente firmato il contratto con la scuderia di Maranello prendendo il posto di Kimi Raikkonen.