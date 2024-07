Euro 24 | 2-1 all' Olanda Inghilterra in finale con la Spagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'si è qualificata per ladi2024 battendo 2-1 l'nella seconda semigiocata a Dortmund. Domenica la nazionale inglese sfiderà laper il titolo continentale. Ancora un, di un match apertissimo e avvincente, che sorride all'che sfiderà ladomenica a Berlino. Dopo un fantastico primo tempo terminato 1-1 con il bolide in avvio targato Simons pareggiato dal rigore realizzato da Kane, nella ripresa la partita di addormenta e mentre i supplementari sembravano inevitabili al minuto 91 ecco il super gol di Watkins (per il definitivo 2-1) che catapulta la Nazionale dei Tre Leoni a Berlino dove affronterà le Furie Rosse nella finalissima dell'Olympiastadion del 14 luglio. .