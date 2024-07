Costantino Vitagliano morto ma è fake news | lui risponde e svela come sta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Continua a girare sul web lasu. L'ex tronista di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi ha affrontato una delle sfide più difficili della sua vita negli ultimi mesi. Attualmente continua ad essere impegnato in una battaglia contro una rara malattia autoimmune che ha profondamente influenzato la sua quotidianità. In mezzo a questa sfida personale,ha dovuto anche fronteggiare una serie diche hanno circolato online, riportando erroneamente la sua morte. Di fronte alle notizie false che si sono diffuse a macchia d'olio sui social media,ha deciso di prendere parola attraverso il suo profilo Instagram per smentire con fermezza queste voci. In un video pubblicato direttamente sulla sua pagina, ha rassicurato i suoi follower sulla sua condizione, dichiarando: "Tranquilli, io intanto mi tocco e spero che porti bene Mi dite di denunciare, non denunciare Voi quando vedete queste cose segnalate, denunciate e poi venite sul mio profilo per verificare" Nel medesimo video, ha fornito un aggiornamento sul suo stato di salute:sta? L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip ha confermato che sta seguendo un trattamento medico continuo e che, nonostante gli alti e bassi, i suoi sforzi stanno iniziando a dare frutti positivi: "Mi sto curando, sono sotto cura, non sonoNon ne parlo più non per chissà quale motivo, ma sto cercando semplicemente di non pensarci, anche se tutti i giorni le pastiglie che devo prendere e le iniezioni che devo farmi me lo fanno ricordare" La malattia autoimmune di: la sua vicenda Per chi non fosse a conoscenza della sua situazione,ha rivelato durante un'intervista a Verissimo di Silvia Toffanin, di soffrire di una malattia autoimmune.