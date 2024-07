Cosa mi ha detto il fisio mentre mi girava tutto | Sinner una drammatica confessione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo cinque vittorie di fila contro Medvedev, questa volta Janniksi è dovuto arrendere ad un avversario che ha giocato meglio ed è apparso più in forma sull'erba di Wimbledon. Si ferma, così, ai quarti di finale l'avventura in terra inglese per il numero uno del mondo, certamente ben lontano dalla forma migliore. Al terzo game del terzo set, sul punteggio di 1-1 (primo conquistato al tie break, con il regalo di Medvedev che ha perso 9-7 dopo essere stato in vantaggio 3-1) infatti,si è accasciato sulla sedia ed ha avuto un malore, diversi giramenti di testa, che hanno costretto il medico di campo ad accompagnarlo negli spogliatoi per una decina di minuti. Dopodichè, Jannik ha fatto ritorno in campo, ma, alla lunga, ha pagato fisicamente nei confronti di un avversario più solido.