Cosa dice realmente lo studio sui 30 km h e le emissioni a Milano spiegato da uno degli autori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «A 30 all’ora si inquina di più». «Con il limite a 30 all’ora aci sarà più inquinamento». «Non serviva loma ora è ufficiale». Sono questi alcuni dei titoli e dei proclami che si leggono online, sui social e sulle testate nazionali e locali, in seguito alla presentazione di unodel MIT Senseable City Lab sugli effetti che una riduzione della velocità massima da 50 km/h a 30 km/h potrebbe avere sulle circolazione stradale nella città di. La ricerca è stata presentata l’8 luglio scorso, in occasione del terzo forum The Urban Mobility Council, il think tank della mobilità promosso dal Gruppo Unipol. La maniera in cui i suoi risultati sono stati rappresentati è erronea e fuorviante. Infatti, il limite a 30 riduce le