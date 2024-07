Continua l' avanzata dei vini bianchi anche in Australia | ecco perché lo chardonnay sta soppiantando lo shiraz

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Uno sorprendente sorpasso per l'industriacolana: loha superato lonella produzione, per la prima volta in oltre un decennio. Questo cambiamento segna una significativa evoluzione nelle preferenze e nelle dinamiche del settore, posizionando quella bianca come l’uva più pigiata del paese. Secondo il National vintage report 2024 di Wine, la produzione diha visto un aumento del 31%, mentre la produzione diè diminuita del 14%, raggiungendo il livello più basso dal 2007. Il sud dell', considerato da sempre il più grande stato produttore di vino, è stato duramente colpito, con una diminuzione del 4% nella sua quota di produzione nazionale. Al contrario, regioni come Coonawarra sono riuscite ad aumentare sia il volume che il valore della loro produzione, beneficiando di condizioni stagionali migliorate e di una solida reputazione.