Come scegliere acqua termale la guida

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Grazie ai benefici che apportano alla pelle, gli spray diper il viso sono utili per ravvivare l’idratazione del volto, rinfrescare il trucco, calmare rossori e idratare in profondità mentre si è in movimento. Sono semplici da usare, possono essere portati ovunque in borsa o nello zaino e apportano benefici immediati: ecco perché sono anche così popolari. Le acque termali sono adatte a tutti i tipi di pelle, inclusi quelli sensibili e più reattivi. Sono consigliate anche per chi ha dermatiti o pelli miste, secche o grasse. Caratteristiche Raccolta direttamente alla sorgente e imbottigliata in modo sterile, l'mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche, essendo poco trattata per preservare la purezza e prevenire contaminazioni batteriche.