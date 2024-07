18 milioni per Sinner | ha fatto le scarpe pure ai calciatori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024), c’è un numero che, più di altri, rende l’esatta misura della grandezza di questo tennista: 18in 3 mesi. Fenomeno? Portento? Prodigio? Chiamatelo come volete, tanto il risultato, come nella proprietà commutativa, non cambia. Jannikè decisamente l’uomo del momento, al di là dall’appellativo che si decide di riservargli. E non lo diciamo noi. Lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, lo dice l’entità della mania che è esplosa praticamente in ogni dove. Jannikha conquistato un altro incredibile primato (LaPresse) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo piace per i colpi con cui travolge i suoi avversari – si veda il tweener spaziale che ha rifilato a Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon – ma non solo. Piace perché è umile, perché invece di ammettere di essere un alieno afferma, il più delle volte, di aver vinto perché più fortunato del suo avversario.