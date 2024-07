WWE | Rivelati data e location di NXT No Mercy 2024 il primo PLE dell’era SyFy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) Dettagli dell’evento: Denver ospiterà il grande spettacolo di NXT La World Wrestling Entertainment (WWE) si prepara a portare uno dei suoi eventi più attesi nel cuore del Colorado. Secondo le ultime indiscrezioni, NXT No, il prossimo premium live event del brand di sviluppo della WWE, si terrà domenica 1 settembrea Denver. Fonte affidabile conferma i dettagli Mike Johnson di PWInsider, una fonte autorevole nel mondo del wrestling, ha riportato questa notizia entusiasmante per i fan. Johnson afferma: “Il prossimo premium live event di NXT sarà WWE NXT Nodomenica 1 settembre. Lo show si terrà a Denver, Colorado.” Questaè particolarmente interessante, poiché cade il giorno successivo all’evento Bash in Berlin, ampliando il calendario già ricco di appuntamenti della WWE.