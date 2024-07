Willem Dafoe è il nuovo Direttore artistico della Biennale Teatro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)è ildel settoredi Venezia per il biennio 2025-2026. L’attore, candidato a quattro Oscar, vincitore nel 2018Coppa Volpi per il ruolo di Van Gogh nel film di Julian Schnabel e recente vincitore del Golden Globe grazie a Povere Creature!, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco Lanasce come settore autonomodi Venezia nel 1934, dopo Arte ( 1895), Musica (1930), Cinema (1932) ed è stato diretto da importanti personalità del mondocultura e dello spettacolo come Renato Simoni, Luca Ronconi, Franco Quadri, Carmelo Bene, Lluís Pasqual. Dal 1998, per Decreto Ministeriale, il settoreè stato programmato annualmente insieme agli altri settori delle arti dal vivo (Musica e Danza).