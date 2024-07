TS – quanti milioni subito e tutti i premi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 19:21:49 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: TORINO – Sì: va bene l’abolizione dei gironi, vanno bene le due partite in più, ma il vero jolly che l’Uefa cala sul tavolo del risiko calcistico europeo è legato all’aumento deiche garantirà la partecipazione alla nuova Champions League. Così, giusto per cominciare, a Nyon hanno aumentato il montegenerale che passa da 2 a 2,5 miliardi a stagione. Giusto per aumentare l’appetito oltre il prestigio sportivo, semplifichiamo la questione economica con una sintesi efficace: chi arriva in fondo può portare a casa fino a 155trae bonus vari. Ma restiamo alle questioni più concrete che riguarda idi partecipazioni che, nel caso specifico della Juventus, si assesteranno poco sopra i 49(seconda quota italiana dopo l’Inter a 50) tra bonus partecipazione, bonus posizione in campionato e market pool.