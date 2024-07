Sissi 4 si farà | la serie tv Mediaset ha incantato tutti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 9 luglio 2024)– Atto terzo ha da poco terminato la messa in onda su Canale 5, anche se in Germania latv aveva già visto l’uscita dei nuovi episodi ancora mesi prima. Adesso però arriva la conferma dalla stessa attrice protagonista della quarta stagione della fiction dell’imperatrice d’Austria. Ecco su cosa verterà la trama. Nessuno forse si aspettava che latvgiungesse addirittura a una terza stagione. D’altronde, però la storia dell’imperatrice d’Austria ha appassionato parecchi telespettatori, anche in Italia oltre che in Germania. Per questo motivo, la fiction è stata rinnovata ancora per una quarta stagione. La vita dicontinua ad essere al centro della trama tra segreti e nuovi retroscena di questo controverso personaggio.